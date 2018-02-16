وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يحثون تركيا على تركيز جهودها ضد داعش

صوفيا- (د ب أ):

طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا، اليوم الجمعة، بوضع تنظيم داعش هدفا للعمليات العسكرية في سوريا، معربين عن قلقهم بشأن الضحايا المدنيين جراء العمليات التركية في شمال سوريا.

التقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم من الدول المرشحة لعضوية التكتل، بينهم وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك، الذي أطلقت بلاده عملية هجومية ضد المسلحين الأكراد في عفرين بشمال غرب سوريا.

وقالت مسؤولة شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: "لابد أن تكون داعش الهدف المستمر للعمليات العسكرية".

وأضافت: "نحن نكرر هذا الموقف لأصدقائنا الأتراك اليوم".

ورغم أن تركيا تستهدف ميليشيا وحدات حماية الشعب السورية الكردية، التي تعتبرها منظمة إرهابية، فإن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع الميليشيات باعتبارها القوة البرية الرئيسية لمحاربة تنظيم داعش.

وأضافت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الأزمة السورية عبر عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، وهو "السبيل الوحيد" لبدء "انتقال سياسي موثوق" في سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا، التي تتولى بلادها الرئاسة التناوبية الحالية للاتحاد الأوروبي، إن دول التكتل تتفهم "مخاوف (تركيا) فيما يتعلق بالأمن".

وقالت زاهاريفا للصحفيين بعد اللقاء: "ولكننا بالطبع قلقون أيضا من احتمال أن يكون هناك ضحايا مدنيون، وقد يكون هناك صعوبات تعارض عملية جنيف".

وأضافت: "نحن بحاجة الى تنسيق جهودنا واستثمار كل الجهود لقتال داعش ".