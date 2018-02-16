رئيس الوزراء السريلانكي يرفض مطالبات المعارضة باستقالته

كولومبو (د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه اليوم الجمعة، بالاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، ورفض دعوات المعارضة الرئيسية له بترك منصبه بعد هزيمة الائتلاف الحاكم في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.

وقال ويكرمسينجه- في مؤتمر صحفي ردا على الحملات الواسعة النطاق التي قام بها الرئيس السابق ماهيندا راجاباكاسا ومؤيدوه، والتي طالبت الحكومة بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، قال :"سأستمر في منصب رئيس الوزراء وستستمر حكومتنا دون أي تغيير".

وشكل الحزب الوطني المتحد الذي ينتمي إليه ويكرمسينجه وحزب حرية الشعب المتحد الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي ميثريبالا سيريسينا حكومة ائتلافية في عام 2015 بعد هزيمة راجاباكسا.

ثم دعم راجاباكسا حزبا سياسيا جديدا، يعرف باسم حزب بودوجانا السريلانكي أو حزب الشعب، الذي أحرز نصرا مقنعا في انتخابات المجالس المحلية التي جرت يوم السبت الماضي.