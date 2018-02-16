الأمم المتحدة: خطط المجر لفرض قيود على جمعيات مساعدة اللاجئين "اعتداء"

جنيف (د ب أ)

تعرضت الحكومة اليمينية في المجر، لهجوم من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، لخططها من أجل الضغط على منظمات غير حكومية تقدم المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفى مقتضب في جنيف، إن "التشريع المقترح يمثل قيدا غير مبرر على حق حرية تشكيل الجمعيات واستمرار مقلق لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان والمجال المدني".

ووفقا لمشاريع القوانين، التي نشرت يوم الأربعاء، يتعين على مثل تلك المنظمات غير الحكومية أن تدفع ضريبة قدرها 25 بالمئة على التمويل الأجنبي، وقد يتم منع موظفيها من دخول مراكز اللاجئين المقامة بالقرب من الحدود.

كما أنه سيتعين على المنظمات المعنية التسجيل لدى وزارة الداخلية التي قد ترفض طلبها.

وحذر كولفيل من أن الإجراءات قد تؤثر بشكل خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعتمدون على خدمات الجمعيات الخيرية، "بعدما تقلصت مساعدات الحكومة على مدار الوقت".

وبدا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كزعيم للجناح المعادي للهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الهجرة عامي 2015-2016، عندما مرت موجة كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من خلال دول البلقان والمجر.