ميركل تشكر وزير خارجيتها والداعمين لقضية يوجيل

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن سعادتها بإخلاء سبيل الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل من محبسه في تركيا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة، خلال لقائها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في برلين: "أنا سعيدة بالطبع من أجله، ومن أجل زوجته وأسرته الذين اضطروا لتحمل عام صعب للغاية من الانفصال".

وأضافت ميركل: "أود أن أشكر جميع من عملوا من أجل أن يكون دينيز يوجيل الآن على ما يبدو، أقول ذلك بحذر، طليقا. وبالطبع أضم إلى هذا الشكر على وجه الخصوص جهود وزارة الخارجية ووزير الخارجية".

وردا على سؤال بشأن السبب المحدد وراء إطلاق سراح يوجيل الآن، قالت ميركل: "يبدو أن المحادثات لم تذهب سدى. لا يعلم أحد كيف كانت آثارها بالتحديد".

وأشارت ميركل إلى الأفراد الذين لا زالوا محبوسين في تركيا لأسباب سياسية، وقالت: "نعلم أن هناك المزيد من حالات، ربما ليست مشهورة للغاية، لأشخاص يقبعون في السجون التركية. نأمل أيضا في معالجة سريعة للإجراءات القانونية وسيادة القانون".

وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مراسلها يوجيل غادر محبسه في تركيا وصار حرا.

ونشر محامي يوجيل، فيسيل أوك على "تويتر" صورة للصحفي وهو يحتضن زوجته ديليك ماياتورك يوجيل.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جبريل أعرب عن توقعه السماح ليوجيل بمغادرة تركيا قريبا جدا عقب إطلاق سراحه من محبسه.

وقال جابريل على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة: "نأمل أن يكون بالإمكان حدوث ذلك سريعا"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس هناك مقابل من الجانب الألماني للإفراج المرتقب عن يوجيل.

كما شكر جابريل المستشارة ميركل "على ثقتها في عمل وزارة الخارجية الألمانية في هذه القضية الصعبة".