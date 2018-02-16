البرلمان الكويتي يوافق على راتب شهري للمرأة المطلقة

وكالات:

وافق البرلمان الكويتي علي اقتراح يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء بدل إيجار شهري بواقع 150 ديناراً.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن لجنة شئون المرأة والأسرة في البرلمان تبنت مقترح القانون الذي تقدمت به جمعيات ومراكز حقوقية.

وقالت "صفاء الهاشم" رئيس لجنة المرأة في البرلمان، أن القانون يوفر مركزاً رسمياً لإيواء المرأة وضحايا العنف الأسري، وتقديم المساعدة القانونية، بالتعاون مع 80 جهة من الفرق والمؤسسات المدنية.

ومن ناحيته أشاد "حمود الخضير" بقرار اللجنة في إطار السعي نحو إنصاف المرأة وتمكينها من العيش الكريم الذي كفله لها الدستور.

وأوضح أن هناك العديد من المقترحات والقوانين التي ستدرج علي جدول مناقشة البرلمان، لدعم المرأة الكويتية في كافة المجالات.