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أعضاء بمجلس الشيوخ يستبعدون توجيه ضربة وقائية أمريكية ضد كوريا الشمالية

03:39 ص الجمعة 16 فبراير 2018
أعضاء بمجلس الشيوخ يستبعدون توجيه ضربة وقائية أمريكية ضد كوريا الشمالية

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن ف(أ ش أ)

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوهما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد كوريا الشمالية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن السيناتور الجمهوري "جيمس ريش" أن أشخاصاً على أعلى مستوى في الإدارة أبلغوه بأنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية ولم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا.

وأشارت السيناتور الديمقراطية "جين شاهين"، خلال جلسة تصديق على تعيينات في وزارة الخارجية، إلى أن البيت الأبيض أعلن بوضوح أنه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة إلى كوريا الشمالية.

وبدورها، قالت شاهين سوزان ثورنتون المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن الإدارة تضغط بشدة على "بيونج يانج" من خلال العقوبات الاقتصادية لحثها على التفاوض بشأن نزع أسلحتها النووية، مع عدم استبعاد الخيار العسكري، لافتة إلى أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي.

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