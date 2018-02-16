نائب رئيس البرلمان العربي: لدينا خطة لتطوير العلاقات العربية مع بعض الدول الأوروبية

القاهرة (أ ش أ)

أكد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس وفد الصداقة "المصرية ـ البحرينية" في البرلمان البحريني، أن مصر والسعودية يمثلان سند البحرين خلال مواجهتها للإرهاب.

وقال في حوار مع صحيفة الأخبار إن العلاقات "المصرية - البحرينية" نموذج للعلاقات العربية والتشاور موجود بين البلدين على أساس التواصل والتعاون خاصة فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.

وبشأن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبحرين، أكد العسومي أن الاستثمار البحريني في مصر متواجد بالفعل خاصة وأن البحرين مركز لبنوك خليجية كثيرة ولديها هي الأخري استثمارات في مصر، إنما بشكل عام مصر لديها فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية وعليها أن تعمل لتشجيع تلك الاستثمارات.

وأضاف أن البرلمان العربي يخطو خطوات ممتازة في دعم التحرك العربي في الخارج للتصدي لجميع المحاولات التي تستهدف دولاً عربية، ونجح في فتح علاقات قوية مع البرلمان الأوروبي ويشهد تنسيقاً كبيراً والعديد من الأعمال المشتركة بينهما في مجالات عديدة وملفات مهمة.

وتابع: "لدينا خطة لتطوير العلاقات العربية مع بعض الدول الأوروبية المهمة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا بهدف دعم الدول العربية في التصدي لما تواجهه من مواقف غير صحيحة مثل القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس".

وفيما يتعلق برؤى البرلمان العربي في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، أشار إلى أن البرلمان لديه رؤية واضحة في التصدي للإرهاب الذي يعد الخطر الأكبر، مشيرا إلى أن البرلمان يهتم بوجود تنسيق بين الدول العربية، وتنسيق التشريعات لمواجهة الإرهاب لأن التشريعات متفاوتة بين دول وأخري والتنسيق الأمني مهم".

وحول استمرار التدخل الإيراني في الشأن اليمني، قال نائب رئيس البرلمان العربي، إن إيران تحاول أن تدخل الخليج من بوابة اليمن، وذلك من خلال دعم الحوثيين، مشيرا إلى أن التصدي للتدخل الإيراني في اليمن مسئولية عربية.