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مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة

03:32 ص الجمعة 16 فبراير 2018
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن (أ ش أ )

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1,8 مليون مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض المجلس خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل هذه المسألة.

وحاز مشروع القانون المشترك على دعم 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا، لكنه فشل في الحصول على تأييد 60 صوتا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونجرس، فيما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتا مقابل رفض ستين صوتا .. حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" الخميس.

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Asha
مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي الهجرة

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