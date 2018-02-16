مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "مستاءة" من حادث في ليبيا أودى بحياة 19 مهاجرا

القاهرة (د ب أ) :

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن استيائها وحزنها إزاء حادث شاحنة بالقرب من مدينة بني وليد الليبية والذي أسفر عن مقتل 19 مهاجرا على الأقل وإصابة 49 آخرين يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه وكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "منذ وقوع الحادث تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع السلطات والشركاء المحليين على أرض الواقع لضمان توفير جميع المساعدات اللازمة".

وكررت المفوضية الدعوة إلى توفير أماكن لإعادة توطين اللاجئين الضعفاء في ليبيا.

يذكر أن شاحنة كانت تقل المهاجرين سقطت داخل حفرة كبيرة فى الطريق وفقدت توازنها بشكل كبير، وكان هناك 180 شخصا كانوا على متنها.