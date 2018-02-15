ننشر أول صور لمنفذ هجوم "مدرسة فلوريدا"

كتب- هشام عبد الخالق:

قالت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، إن منفذ الهجوم في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية جنوبي الولاية، هو تلميذ فصلته المدرسة، ويُدعى نيكولاس كروز، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

ونشرت الشرطة صورة لمُنفذ الهجوم الذي راح ضحيته 17 شخصًا وأصيب خلاله آخرون، في عملية إطلاق نار، من بين الأسوأ منذ 25 عامًا في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم كان مسلحًا ببندقية شبه آلية من طراز “أر-15".

وقال شريف مقاطعة برووارد، سكوت إسرائيل، للصحفيين، إن كروز استخدم بندقية وفتح النار ليقتل ثلاثة أشخاص خارج المدرسة، ثم دخل إلى داخل المبنى ليقتل 12 شخصًا.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن هناك خمسين شخصًا مصابًا على الأقل.

ووضع كروز قيد الاعتقال بعد نحو أكثر من ساعة على مغادرته المدرسة، بحسب الشرطة.

وكان كروز قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل في غاية الخطورة بحسب سكوت إسرائيل، ولم يحدد إسرائيل فحوى تلك الرسائل ولكنه طالب بضرورة الإبلاغ عنها.

أحد مدرسي مادة الرياضيات الذي أعطى دروسًا لكروز العام الماضي قال "إن (كروز) هدّد بعض التلاميذ في العام الماضي، ولذا طُلب منه أن يغادر المدرسة".

وقال أحد التلاميذ في شهادة تقدم بها إلى قناة محليّة: "إن كروز كان يمتلك الأسلحة في منزله وتحدث في السابق عن استعمالها، كان إطلاق النار بالبندقية يسبب له شعورًا بالثمالة والنشوة".

وتطابقت شهادات بعض التلاميذ، حيث جاء فيها أن ما قام به كروز كان متوقعًا، وقال طالب "إن الجميع كان يقول إن كروز هو الذي سيسيل الدماء في المدرسة"، فيما قال آخر إن كروز كان "وحيدًا"، وإنه "ترك المدرسة قبل بضعة أشهر لينتقل إلى شمال الولاية وذلك بعد موت أمّه".

كذلك ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن كروز خاض دورة تدريبية عسكرية ولكنّها لم تعطِ المزيد من التفاصيل.