ترامب: منفذ حادث فلوريدا مختل عقليا

القاهرة- (مصراوي):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم فلوريدا مرة أخرى، والتي تسببت في مقتل 17 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من العلامات التي تؤكد أن مُنفذ حادث فلوريدا كان مختل عقليا، حتى أنه طُرد من مدرسته بسبب تصرفاته السيئة والمستفزة.

وتابع: "علم جيرانه وزملائه أنه مشكلة كبيرة. يجب دائما ابلاغ السلطات دائما عن هذه الحالات".

وقدم ترامب تعازيه لأهالي الضحايا والمصابين في تغريدة على تويتر أمس الخميس، وقال إنه لا يجب أن يشعر الأطفال أو المُعلمين أو أي شخص بالخوف وانعدام الأمان في المدارس الأمريكية.

ونشرت مدرسة عامة في المنطقة تغريدة، الأربعاء الماضي، قالت فيها، إن الطلبة والكادر التدريسي سمعوا ما يبدو أنه اطلاق نار، قبل وقت قصير من انتهاء الدوام ومغادرة الطلبة مدرسة مارجوي ستونمان دوغلاس الثانوية.

وقامت الشرطة وعناصر من قوات بالتدخل السريع الخاص بإجلاء الطلبة من المدرسة الثانوية في مدينة باركلاند، الواقعة على بعد ساعة إلى الشمال من ميامي، وتجمعت عوائل الطلبة وسيارات الإسعاف خارج المبنى، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

واعتقلت الشرطة المشتبه بارتكابه الحادث ويحمل اسم نيكولاس كروز، 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها سبق أن طرد منها.

وبدأ كروز، الذي كان مسلحا "بعدة مخازن إطلاقات لسلاحه" بإطلاق النار خارج المدرسة، قبل أن يقتحمها، بحسب مسؤولين.

وتعد هذه الحادثة إحدى أكثر حوادث إطلاق النار ضحايا منذ مقتل 20 طفلا بمدرسة في كونكتيكت في عام 2012.