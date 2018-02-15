اليمن.. اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي ومجهولين في صنعاء

القاهرة - مصراوي:

أغلقت مليشيا الحوثي الإيرانية الشوارع المؤدية إلى جولتي الكميم والرويشان في حي حدة وسط صنعاء وبدأت حملة دهم وتفتيش بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر مليشيا الحوثي ومجهولين في حي حدة بصنعاء.

وأشارت مصادر سكاي نيوز عربية إلى أن الاشتباكات تركزت في جولتي الكُميم والرويشان في حي حدة أرقى أحياء صنعاء.

واستقدمت ميلشيا الحوثي تعزيزات مدرعة إلى حي حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.

كما أغلقت ميليشيا الحوثي جميع الطرقات المؤدية إلى مبنى القومي في حي شعوب وسط صنعاء إضافة إلى إغلاق الطرق من باب السلام حتى المنطقة المؤدية إلى شارع خولان.