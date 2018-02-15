تيلرسون: تصرفات حزب الله غير مقبولة.. ولا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن من غير المقبول لميليشيات مثل حزب الله أن تتصرف خارج القانون والسيادة اللبنانية.

وأضاف تيلرسون، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني سعد الحريري، الخميس، "لا يمكن أن نتحدث عن الأمن والسيادة دون الحديث عن حزب الله". واعتبر أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لجماعة حزب الله.

ووصل تيلرسون، الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة قصيرة، التقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون، كما اجتمع برئيس البرلمان نبيه بري إلى جانب الحريري.

وتعد زيارة تيلرسون، التي تستمر نحو 6 ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة، الأولى لمسؤول أمريكي في هذا المنصب منذ 4 أعوام.