اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار في فلوريدا واختباء الطلاب -صور وفيديو

20 مصابًا في إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا الأمريكية

كتب- محمود علي:

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورًا وفيديو للحظة إطلاق النار الذي وقع بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل 17 شخصا و50 مصابا على الأقل.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في الحادث، حيث كان يمسك بعدة أسلحة نارية، ومُرتديًا قناعاً ضد الغازات -حسبما ذكرت الصحيفة.

وأضافت أن إطلاق النار بدأ في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية، بعد الثانية ظهرًا بقليل، وحاصرت الشرطة المدرسة الواقعة في ولاية فلوريدا.