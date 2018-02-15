ارتفاع ضحايا حادث فلوريدا إلى 17 قتيلا

واشنطن- (د ب أ):

قال قائد شرطة فلوريدا، سكوت إزرايل، إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء.

وذكرت هيئة مارجيت للإطفاء والإنقاذ أن هناك 50 مصابا على الأقل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع حاكم فلوريدا، ريك سكوت، وأن البيت الأبيض يعمل مع مسؤولي تنفيذ القانون بشأن "إطلاق النار الفظيع في مدرسة فلوريدا".

وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر :"لا يجب أن يشعر طفل أو مدرس أو أي شخص آخر أبدا بعدم الأمان في مدرسة أمريكية".

كانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أكدت اعتقال مشتبه به في الحادث.

وتابعت أن مُطلق النار كان يمسك بعدة أسلحة نارية، ومُرتديًا قناعاً ضد الغازات.

وأضافت أن إطلاق النار بدأ في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية، بعد الثانية ظهرًا بقليل، وحاصرت الشرطة المدرسة الواقعة في ولاية فلوريدا.