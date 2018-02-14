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استقالة زوما من رئاسة جنوب إفريقيا

11:49 م الأربعاء 14 فبراير 2018
استقالة زوما من رئاسة جنوب إفريقيا

جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا

كيب تاون - (د ب ا):

قرر جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا، الاستقالة من منصبه بعد يوم من مطالبة الحزب الحاكم له بالتنحي عن السلطة.

وقال زوما فى خطاب للأمة، بثه التليفزيون، إن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يجب ألا ينقسم بسببي. لذلك قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للجمهورية فورا".

وتأتي استقالة زوما بعد أن اعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في وقت سابق، يوم الأربعاء، خططه لإقالته، الخميس، من خلال تصويت بسحب الثقة اذا لم يتقدم باستقالته طوعا.

وكان زوما، الذي تعرض لفضائح، يتفاوض على التنحي عن منصبه مع كبار صانعي القرار في حزب المؤتمر الوطني منذ أكثر من أسبوع، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط رحيله والإطار الزمني لذلك.

جاكوب زوما جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطنى الافريقى

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