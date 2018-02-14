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أهم التصريحات في 24 ساعة.. برلسكوني: أنا مثل النبيذ

11:48 م الأربعاء 14 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة.. برلسكوني: أنا مثل النبيذ

سيلفيو برلسكوني

إعداد – هشام عبد الخالق:
قال وزير الخارحية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يجب الاعتراف بالحقيقة القائلة إن حزب الله "هو جزء من العملية السياسية في لبنان"، وتحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني مازحًا بشأن تقدم عمره الأربعاء، قائلا إن أعوامه الـ81 جعلته أفضل مثل زجاجة النبيذ القديمة، وهدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد باسقاط اي طائرة تعتدي على سوريا، متهما واشنطن بإجلاء ألف إرهابي ينتمون إلى تنظيم داعش من الرقة ودير الزور.

وزير الخارحية الأمريكي ريكس تيلرسون حزب الله رئيس وزراء إيطاليا وزير الخارجية السوري فيصل مقداد

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