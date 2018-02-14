قيادي بحزب البديل الألماني يتهجم على الجالية التركية في بلاده

نينتمانسدورف - (د ب أ):

وصف اندريه بوجنبورج، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية سكسونيا آنهالت، الجالية التركية في بلاده بأنها "تجار الكمون" و"رعاة الإبل".

وخلال اجتماع "أربعاء الرماد" في مدينة نينتمانسدورف في ولاية سكسونيا آنهالت، أعرب بوجنبورج، يوم الأربعاء، عن رفضه انتقاد الجالية لخطط إنشاء وزارة للشؤون الداخلية في الحكومة الألمانية المقبلة.

وأضاف رئيس الحزب اليميني الشعبوي المعادي للأجانب والإسلام: "تجار الكمون هؤلاء نفذوا مذبحة جماعية في 1.5 مليون أرمني، وهم يريدون أن يحكوا لنا أي شيء عن التاريخ والوطن؟".

وتابع قائلاً إنهم يهذون، "فرعاة الإبل هؤلاء عليهم أن يعودوا إلى المكان الذي ينتمون إليه".

في الوقت نفسه، وجه بوجنبورج انتقادات إلى الجنسية المزدوجة التي لم تأتِ بشيء سوى "مشردين بلا وطن".