طالبان أفغان تعدم متهما بالزنا رجما على الملأ

كابول (د ب أ)

ذكر مسؤول أفغاني اليوم الأربعاء، أن جماعة طالبان نفذت حكم الاعدام رجما حتى الموت على الملأ بحق شاب بعد ادانته في اتهامات بالزنا في إقليم ساربول بشمال أفغانستان.

وقال ذبيح الله أماني، وهو متحدث باسم حاكم إقليم ساربول، "وقع الحادث في لغماني وهي منطقة على مشارف العاصمة الإقليمية يوم الأحد".

وقال أماني إن مسلحي طالبان كانوا قد احتجزوا جلال الدين 25 عامًا لمدة عام، بناء على اتهام بإقامة علاقات خارج إطار الزواج، قبل إجراء محاكمة علنية له.

ولم يعلق المسلحون على الواقعة حتى الآن.

تزداد المحاكمات العلنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين والأفغان، تسيطر طالبان أوتحظى بنفوذ في 13 بالمئة من البلاد، في حين أن مصادر أخرى تتحدث عن نسبة أعلى.

وقال بلال صديقي، وهو متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، إن هذا الفعل غير قانوني، بموجب القوانين الأفغانية وحقوق الإنسان.

وأضاف صديقي أن أغلب الحالات الخاصة بالمحاكمة العلنية التي يجريها المسلحون كانت ضد نساء.

وكانت الجماعة قد نفذت حكم الاعدام رجما على الملأ في رجل لإقامته علاقات خارج إطار الزواج في إقليم بدخشان في أغسطس من العام الماضي.