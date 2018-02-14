وزير المالية الإسرائيلي ينتظر حسم مندلبليت بشبهات فساد نتنياهو

القدس - (أ ش أ):

طالبت قيادات أحزاب المعارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه على خلفية توصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة بشبهات فساد، ولكن وزير المالية ينتظر القول الفصل للمسار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وذكر - موقع عرب 48 الإخباري اليوم الأربعاء- أن نتنياهو حظي بدعم منقطع النظير داخل حزبه وأيضا من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي التي منحته طوق نجاه مؤقت بإعلان وزير المالية موشيه كحلون بأنه سيتنظر حسم المستشار القضائي للحكومة.

وقال كحلون، إنه لا يعتزم الاستقالة من الحكومة ودافع عن الشرطة، داعيا إلى وقف مهاجمتها ونظام سيادة القانون.

وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا: " إنني أدرك مشاعر الجمهور من اليمين واليسار فيما يتعلق بتوصيات الشرطة بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة".

وأضاف " القانون ينص على أن المستشار القضائي للحكومة هو الذي يمكن أن يتخذ قرارات بشأن تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام، وحتى ذلك الحين سوف أواصل قيادة الاقتصاد الإسرائيلي وتنقله لمصلحة جميع المواطنين".

يذكر أن، كحلون يعتبر شخصية معتدلة ومركزية في الائتلاف الحكومي ويقع أيضا في صلب توجهات ونداءات المعارضة ومنظمي الاحتجاجات في البلاد التي تطالبه بالإعلان عن عجز رئيس الحكومة وعدم قدرته على البقاء بمنصبه بسبب ملفات الفساد.

وقد أوضح في الأسابيع الأخيرة أنه ليس متعاقدا للتصفية السياسية ولا ينوي الاستقالة بعد نشر التوصيات، وأنه سينتظر قرار المستشار القضائي للحكومة.

ومن المتوقع أن وزير التعليم رئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت سيعقب اليوم على توصيات الشرطة ولكنه - وفقا للتقديرات- غير معني أن تؤدي التوصيات وتتسبب بأي هزيمة أو إرباك في الائتلاف الحكومي.