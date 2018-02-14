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برلسكوني: أنا مثل النبيذ كلما كبرت أصبحت أفضل

04:07 م الأربعاء 14 فبراير 2018
برلسكوني: أنا مثل النبيذ كلما كبرت أصبحت أفضل

سيلفيو برلسكوني

روما - (د ب أ):

تحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني مازحا بشأن تقدم عمره اليوم الأربعاء، قائلا إن أعوامه الـ81 جعلته أفضل مثل زجاجة النبيذ القديمة.

وقال برلسكوني في خطاب انتخابي لرابطة كولديريتي الإيطالية للزراعة " أنا مثل النبيذ الجيد، كلما كبرت أصبحت أفضل والآن أنا في حال ممتاز".

ويتمتع برلسكوني، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، بعودة سياسية جيدة، بعدما نجا من إدانة بالتهرب الضريبي والخروج من البرلمان وعملية قلب مفتوح.

ويتقدم الائتلاف المحافظ الذي يقوده برلسكوني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس المقبل، ولكن لا يمكن لبرلسكوني نفسه الترشح بسبب سجله الجنائي.

 

إيطاليا النبيذ سيلفيو برلسكوني

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