فتح تحقيقات مع سياسي ألماني متهم بممارسة العنصرية ضد نجل بوريس بيكر

برلين - (د ب أ):

فتح القضاء الألماني اليوم الأربعاء تحقيقا مع نائب الحزب اليميني البديل في ألمانيا، جينس ماير، على خلفية قيامه بنشر رسالة عنصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد نواه بيكر نجل لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في مدينة دريسدن الواقعة شرقي ألمانيا في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "الآن ستبدأ التحقيقات".

وطبقا لما قالته الصحيفة في وقت سابق، لم يبد البرلمان الألماني اعتراضه على التحقيق مع نائبه المذكور، مما يعني أن ماير لن يحظى بأي نوع من الحصانة خلال عملية سير الإجراءات القضائية.

وكان نواه بيكر قد تقدم بشكوى ضد النائب البرلماني مطلع يناير الماضي، بسبب التغريدة المهينة التي أطلقها ماير ضده.

وقال ماير في تغريدته التي أزالها في وقت لاحق: "يبدو أن نصف الزنجي الصغير لم يحظ بالاهتمام الكافي، لا يوجد تفسير أخر لتصرفه".

وجاءت كلمات السياسي الألماني، الذي يتبع حزبا سياسيا يعرف بكرهه للأجانب ويعتبر ثالث أقوى التكتلات السياسية في ألمانيا للإشارة إلى مقابلة قام بها بيكر الصغير أكد خلالها أن برلين، مقارنة بمدن أخرى مثل باريس ولندن كانت، تهتم أكثر بالعرق الأبيض وأنه تعرض للهجوم فيها بسبب لون بشرته الداكن.