تيلرسون يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم المقدم للأردن

عمان - (د ب أ):

وقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تتعلق بالدعم الأمريكي للمملكة.

وستقدم الولايات المتحدة للأردن، بموجب المذكرة التي تمتد لخمس سنوات، دعما سنويا بقيمة 275ر1 مليار دولار.

وأوضح تيلرسون أن المذكرة تتضمن زيادة في الدعم بقيمة 27% عن المذكرة السابقة.

وقال الصفدي إن الدعم سيساعد المملكة على مواجهة تحدياتها الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية والدفاعية.

ووفقا للسفارة الأمريكية في عمان، فقد قدمت الولايات المتحدة منذ عام 1951 مساعدات للأردن تتجاوز 20 مليار دولار.