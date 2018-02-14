تفاصيل انفجار مسرح وحريق ملعب جولف في بريطانيا (صور)

على طريقة إيفانكا بالسعودية.. رقيقة "بيونجيانج" على أقرب مسافة من

كتب- محمود علي:

أغلقت الشرطة البريطانية جميع الطرق المؤدية إلى مكتبة برمنجهام، غرب وسط إنجلترا، بعد انفجار وقع الثلاثاء في مسرح "ريبيرتوري"، فيما وفرت طرق بديلة لتسيير الحركة المرورية.

وذكرت شرطة "ويست ميدلاندز"، وفق ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الانفجار وقع نتيجة خطأ فني، وأن خدمات الطوارئ تواجدت في منطقة المسرح في شارع برود وأخلت المبنى من جميع الموظفين.

وحدث الانفجار في الطابق السفلي من المسرح، وفق تفاصيل بيان خدمة الحريق، لكن الشركات المجاورة في شارع "برود" لم تغلق أبوابها.

ووصف شهود العيان الانفجار بأنه كان "ضخمًا ومثيرًا للقلق"، ونقلت "الجارديان" عن أحد من شاهدوا الحادث، أنه سمع دوي انفجار قوي قادم من منتصف الشارع، هز البنايات فحفزت أجهزة إنذار الحريق على ضرب الأجراس، لكن بيان الشرطة لم يذكر وقوع أي وفيات.

وأضاف الشاهد: "لم يكن هناك أي حالة من الذعر، والأمن في المسرح وأمام الموظفين كانوا هادئين ومهنيين في عملهم".

وعلى صعيد آخر، شهدت المدينة حادثًا آخر، وفق ما ذكر موقع "BIRIMNGHAM LIVE"، الذي قال إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق ضخم اندلع في ملعب الجولف بنادي "دارنفورد مورز"، حيث وصل ارتفاع النار إلى 10 أمتار، واستخدم طاقم الطوارئ الطائرات لإخماده.​