الطيران السعودي يرد على مقطع متداول لطائرة هبطت اضطراريًا بالطريق العام (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة على الطريق العام إلى جانب السيارات وسط عاصفة رملية قوية ضربت مدينة جدة غربي السعودية، وفق ما علق مغردون بـ "تويتر" على الحادث، أوضحوا أن الطائرة هبطت اضطراريًا على طريق "جدة - مكة"، نظرًا لصعوبة الطيران في هذه الأجواء.

ونقل موقع "العربية" عن إدارة الطيران المدني السعودية نفيها صحة المقطع، وقالت إن المقطع المنتشر قديم والتُقط من داخل مطار الملك عبدالعزيز في سبتمبر 2015 خلال العاصفة الرملية التي ضربت المملكة آنذاك، وأن السيارات التي تظهر في المقطع تتبع المكتب التنفيذي في المطار.