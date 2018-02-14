الاستخبارات الأمريكية: برنامج كوريا الشمالية النووي "تهديد وجودي" محتمل

واشنطن- (أ ش أ):

اعتبر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يشكل تهديدا وجوديا محتملا للولايات المتحدة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن كوتس قوله إن الطبيعة الاستفزازية وعدم الاستقرار اللذين يبديهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يشكلان تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، متوقعا أن تجري بيونج يانج المزيد من التجارب النووية في المستقبل.

كانت بيونج يانج قد أجرت العديد من التجارب الصاروخية العام الماضي، بالإضافة إلى تجربة نووية سادسة في تحدٍ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.