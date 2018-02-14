الصين تبدأ مفاوضات حول مدونة لقواعد السلوك لبحر الصين الجنوبي الشهر المقبل

مانيلا - (د ب أ):

قالت الصين والفلبين اليوم الثلاثاء ، إن المفاوضات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين لوضع مدونة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ستبدأ الشهر المقبل.

وستناقش الدولتان أيضا مبادرات مشتركة، من بينها بحوث في البترول والغاز في المنطقة المتنازع عليها خلال اجتماع تشاوري ثنائي في مانيلا.

وأعلن البلدان في بيان مشترك "أن الجانبين أكدا مجددا التزامهما ببدء المفاوضات حول مدونة لقواعد السلوك بشأن بحر الصين الجنوبي في أوائل الشهر المقبل حسبما اتفق عليه في القمة الـ 20 لدول الآسيان والصين في 13 نوفمبر 2017 في مانيلا" .

وكان قادة (رابطة الآسيان ) التي تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، قد وجهوا كبار المسؤولين إلى صياغة اختبار مدونة قواعد السلوك التي يناقشونها منذ عام 2002.