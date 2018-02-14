زوجة "شرودر" تتنكر في زي آسيوية مع شريكها الجديد

هانوفر - (د ب أ)

تنكرت دوريس شرودر كوبف/54 عاما/ السياسية في ولاية سكسونيا السفلى والتي لا تزال زوجة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، في زي امرأة آسيوية خلال مهرجان في مدينة براونشفايج بالولاية المذكورة.

ورفضت دوريس شرودر كوبف الحديث عن الدافع المحتمل وراء هذا الزي التنكري.

ويبلغ المستشار السابق من العمر 73 عاما.

ونشرت شرودر كوبف على حسابها على موقع فيسبوك صورا لها تظهر فيها وهي ترتدي شعرا أسود مستعارا على غرار النساء الآسيويات المتمسكات بالتقاليد الآسيوية.

وبدت شرودر كوبف في الصور وهي تضحك مع شريك حياتها الجديد بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى والذي يبلغ من العمر 57 عاما.

ويحتفل المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر مع زوجته المستقبلية كيم سو يون/47 عاما/ بالألعاب الأوليمبية التي تجرى في وطنها كوريا الجنوبية.

ومنذ الإعلان عن وجود علاقة بين المستشار وشريكته الجديدة امتنعت دوريس كوبف شرودر عن إعطاء تصريحات بهذا الشأن.