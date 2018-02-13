وفد ألماني يلتقي العبادي بالكويت ويقدم تمويلاً لعدد من المشاريع في العراق

الكويت - (د ب أ):

التقى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء وفداً ألمانياً في مقر إقامته بالكويت، حيث قدم الوفد تمويلا لعدد من المشاريع في العراق، حسبما أعلن المكتب الاعلامي للعبادي.

ونقلت "السومرية نيوز" عن البيان الصادر عن مكتب العبادي، إنه استقبل وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جيرهارد مولر وعدداً من ممثلي الشركات الألمانية.

وقدم مولر عرضاً لبدء "مشاريع استراتيجية في العراق خلال الشهرين المقبلين، منها ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية، وخلق آلاف فرص العمل، وتدريب آلاف الشباب العراقي بتخصصات مهنية من قبل افضل الشركات الألمانية، وكذلك انشاء مراكز للتدريب المهني".

وتابع البيان، أن "الوفد الألماني قدم تمويلا لعدد من المشاريع في العراق، وأكد على دعم المانيا للعراق واستمرارها بالوقوف معه في مختلف المجالات وتشجيع الشركات الالمانية للعمل في العراق".

يذكر أن العبادي وصل، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت للمشاركة بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.