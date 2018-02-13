محكمة بريطانية تصدر حكما بشأن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق أسانج

لندن - (د ب أ):

من المقرر أن يصدر قاضي قرارا اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان يتعين على السلطات البريطانية تنفيذ مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على خلفية خرقه لشروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك عقب صدور قرار الأسبوع الماضي باستمرار صلاحية مذكرة الاعتقال التي صدرت عام 2012.

وقال محامو أسانج إنه لا يجب تنفيذ المذكرة، كما اتهموا الادعاء البريطاني بانتهاج السرية غير القانونية وتجاهل الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أسانج.

وقدم المحامون وثائق لمحكمة ويستمنستر بشأن صحة أسانج، جاء فيها أن الأطباء يقولون إن صحته تدهورت منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012.

وكانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضي الدعوى التي أقامها المحامون التي جاء فيها أن مذكرة الاعتقال البريطانية " فقدت غرضها ووظيفتها" عقب سحب مذكرة ترحيل سويدية لأسانج على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدتين سويديتين في مايو .

ونفى أسانج 46 عاما هذه التهم، وقال إنها جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يواجه تهما غير محددة متعلقة بويكيليكس.

ويشار إلى أنه في حال صدور قرار بالإبقاء على مذكرة الاعتقال، فأن الشرطة يمكنها اعتقال أسانج إذا قرر مغادرة السفارة في لندن.

ويذكر أن المذكرة صدرت عام 2012، عندما لم يمثل أسانج أمام محكمة في جلسة لها صلة بقضية ترحيله للسويد، وذلك بعدما لجأ للسفارة.

وأوضح أسانج أنه لن يغادر السفارة حتى في حال صدور قرار قضائي بإلغاء مذكرة الاعتقال، دون الحصول على ضمان بأن بريطانيا لن تحاول ترحيله لأمريكا.