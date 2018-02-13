توقيع اتفاق سلام بين جماعتين مسلحتين وحكومة ميانمار

يانجون - (د ب أ):

وقعت جماعتان مسلحتان عرقيتان اتفاقية وقف إطلاق نار مع حكومة ميانمار اليوم الثلاثاء بعد أعوام من القتال، مما يمثل انطلاقة لبدء عملية سلام بقيادة الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي.

وتأمل حكومة سو تشي في أن يضخ الاتفاق زخما جديدا لحل الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة داخل ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقد انضمت جماعتا حزب نيو مون وحزب أتحاد اهو الديمقراطي لثمان جماعات مسلحة، كانت قد وقعت اتفاق وقف إطلاق نار عام 2015.

ولكن " التحالف الشمالي" القوي، الذي يضم جماعات مسلحة أخرى رفض اتفاق وقف إطلاق النار، وحاول ضم الصين لعملية السلام، التي تجنبت حتى الآن الوساطة الدولية.

وكان الجيش قد قام خلال الأشهر الأخيرة بقصف ومصادرة قواعد من هذه الجماعات في ولايتي كاشين وشان بشمال البلاد، مما أسفر عن تشريد الألاف من المدنيين.

وقال مين زاو او المدير التنفيذي لمعهد ميانمار للسلام والأمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن توقيع الاتفاق اليوم من المرجح ألا يكون له تأثير كبير على الصراعات، ولكن أضاف أن قرار قائد الجيش مين اونج هلاينج بإضافة توقيعه تعد دلالة إيجابية.

ورحبت السفارة الأمريكية بتوقيع الاتفاق، ووصفته " بأحد الخطوات العديدة على طريق طويل لتحقيق السلام المستدام".