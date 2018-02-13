رئيس الوزراء العراقي يتوجه الى الكويت للمشاركة في مؤتمر المانحين

بغداد - (د ب أ ):

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء الى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر اعمار العراق .

وقالت الدائرة الاعلامية للحكومة العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إن العبادي توجه الى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر اعمار العراق الذي انطلق يوم أمس في الكويت ويستمر ثلاثة أيام.

ويسعى العراق من خلال مؤتمر المانحين في الكويت الى جذب استثمارات تصل الى نحو 100مليار دولار لإعادة اعمار البلاد على خلفية الاضرار والدمار الذي خلفتها معارك طرد تنظيم داعش .