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رئيس الوزراء العراقي يتوجه الى الكويت للمشاركة في مؤتمر المانحين

03:05 م الثلاثاء 13 فبراير 2018
رئيس الوزراء العراقي يتوجه الى الكويت للمشاركة في مؤتمر المانحين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ ):

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء الى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر اعمار العراق .

وقالت الدائرة الاعلامية للحكومة العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إن العبادي توجه الى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر اعمار العراق الذي انطلق يوم أمس في الكويت ويستمر ثلاثة أيام.

ويسعى العراق من خلال مؤتمر المانحين في الكويت الى جذب استثمارات تصل الى نحو 100مليار دولار لإعادة اعمار البلاد على خلفية الاضرار والدمار الذي خلفتها معارك طرد تنظيم داعش .

حيدر العبادي الكويت مؤتمر اعمار العراق

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