تقرير: نزلاء السجون في العالم يقتربون من 11 مليون نزيل 20% منهم في أمريكا

لندن - (أ ش أ)

كشف تقرير حديث بعنوان "ملخص السجون العالمية" عن أن عدد نزلاء السجون في العالم يقترب من 11 مليون نزيل، وأن 20% منهم في السجون الأمريكية.

وأوضح التقرير - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين - أن عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة يصل إلى نحو 2.2 مليون سجين، بفارق أكثر من نصف مليون سجين عن الصين، حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالي 1.7 مليون سجين.

وجاءت البرازيل ثالثة؛ حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالي 670 ألف نزيل، مقابل 602 ألف سجين في روسيا.. فيما حلت الهند في المركز الخامس من حيث عدد نزلاء السجون (420 ألفا) وتايلاند سادسة (325 ألفا)، وإندونيسيا سابعة وبلغ عدد نزلاء السجون فيها 232 ألف سجين.

أما أقل دولة من حيث عدد نزلاء السجون فهي سان مارينو التي يوجد فيها سجينان فقط، مقابل 6 سجناء في جزر فارو، و10 في ليختنشتاين و11 في توفالو و14 في ناورو و28 في موناكو.