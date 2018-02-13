أبرز عناوين الصحف العالمية: رحلة "السجن الفاخر" انتهت بجمع مليارات الدولارات

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية إن التفوق العسكري الأمريكي على الصين آخذ في التأكل، والذي عكسته استراتيجية الدفاع الوطني، والتي أعلن عنها مؤخرا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الشهر الماضي، فيما وجه الكاتب أندريه مالجين، المدون المعارض الروسي، انتقادات حادة إلى سياسة الرئيس فلاديمير بوتين في الداخل، حيث شبه المعارض الروسي أوضاع روسيا بألمانيا خلال الحقبة النازية.