أهم التصريحات في 24 ساعة: "أطلقوا النار على أعضائهن التناسلية"

إعداد – محمد الصباغ:

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لأن تكون أمريكا وسيطة وحدها في عملية السلام، كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تسوية عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، فيما قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن بلاده رفضت مقترحًا بإشراك أجانب في قيادة العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود.