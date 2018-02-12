مقتل شخص إثر تصادم قطارين في النمسا

نيكلاسدورف - (د ب أ):

أعلنت الشرطة النمساوية، الاثنين، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في حادث تصادم قطارين.

وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها، فيما أسفر الحادث عن إصابة 22 راكبا بإصابات طفيفة، ومن بينهم ثلاثة أطفال.

وكان قطار (يوروسيتي) متجها من مدينة جراتس إلى زاربروكن في ألمانيا، عندما اصطدم بقطار مسافات قصيرة عند منطقة نيكلاوسدورف، من أحد جانبيه.

ومن غير المعروف بعد السبب وراء هذا الحادث.

وأظهرت الصور جانب إحدى عربات قطار يوروسيتي وهو محطم تماما، فيما أصيبت عربات أخرى بأضرار.

ولا يزال من غير المعروف بعد القطار الذي كانت تستقله القتيلة، وهرع العديد من أفراد قوات الإنقاذ إلى المكان، وتلقى عشرات الركاب رعاية طبية جراء إصابتهم بصدمة.

وأدى الحادث إلى خروج عربة عن مسارها، وأعلنت السلطات اعتزامها تقديم معلومات أكثر دقة عن الحادث في وقت لاحق اليوم.

من جانبها، أعلنت السكك الحديدية النمساوية عن وجود ضحايا بإصابات خطيرة، وكانت كل نوافذ إحدى عربات قطار اليورو سيتي قد تحطمت.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع في منطقة التحويلات التي تتقارب فيها القطارات من بعضها بعضا، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفيات في المنطقة المحيطة.

ولم تتمكن قوات الإنقاذ من استخدام مروحيات بسبب ظروف الطقس.

وقد تسبب الحادث في أضرار للصواري والأسلاك العلوية.

من جانبه، كتب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، على تويتر " أفكاري مع عائلات وأصدقاء القتيلة، وأتمنى لكل المصابين الشفاء العاجل، وشكرا جزيلا لأطقم الإنقاذ الذين يقدمون المساعدة على الأرض".