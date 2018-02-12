الجيش اليمني: نجاح عملية تبادل أسرى مع مسلحي الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، مساء اليوم الاثنين، نجاح صفقة تبادل أسرى بين الجيش، ومسلحي الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن عملية تبادل 16 أسيراً من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة اخرى تمت في جبهات الساحل الغربي.

وأضاف المصدر: "أن الصفقة نجحت في الإفراج عن سبعة جثامين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأسير على قيد الحياة، مقابل ثمانية أسرى من الميليشيا الانقلابية".

وأكد المصدر أن عملية التبادل تمت بإشراف ورعاية من التحالف العربي، وقيادة جبهة الساحل الغربي للجيش الوطني.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول عملية تبادل الأسرى حتى الأن.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو ثلاثة أعوام، بين قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن سقوط العديد من أفراد طرفي الصراع في الأسر.