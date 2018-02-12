البنتاجون يقترح ميزانية الأمن القومي الأمريكي بمبلغ 716 مليار دولار

واشنطن - (أ ش أ)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، عن اقتراح ميزانية الأمن القومي لعام 2019، بمبلغ 716 مليار دولار أمريكي.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه حال إقرارها ستكون هذه الميزانية الأكبر في التاريخ، مؤكدة أن المقترح ينص على رصد 686 مليار دولار لإنفاق وزارة الدفاع، من بينها 89 مليارا للعمليات في أفغانستان ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة الى 30 مليار دولار لتمويل عمليات طوارئ خارجية ضمن استراتيجية الأمن القومي.

وقالت القناة إن اقتراح الميزانية، الذي يجب على الكونجرس إقراره قبل الثلاثين من سبتمبر القادم، يركز على تفعيل قدرات أسلحة الجو والبحر والمشاة لمواجهة تحديات خطر تسلح الجيوش النظامية مثل الصين وروسيا والتصدي لمخاطر المجموعات الإرهابية في العالم.

من جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع للشؤون المالية ديفيد نوركيست – في مؤتمر صحفي مشترك في البنتاجون مع مدير التموين والتجهيز في رئاسة الأركان الجنرال أنطوني ليراردي - إن الأموال المطلوب رصدها لقيادات القوات المسلحة كافة تهدف إلى المحافظة على الجاهزية بما يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف " على الولايات المتحدة أن تبقى قادرة ومتمكنة من الدفاع عن أراضيها والإبقاء على تفوقها في حماية الأمن والنظام العالميين".