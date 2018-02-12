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وزير الدفاع التونسي: رفضنا مقترحا لإشراك أجانب في قيادة عملياتنا العسكرية

04:28 م الإثنين 12 فبراير 2018
وزير الدفاع التونسي: رفضنا مقترحا لإشراك أجانب في قيادة عملياتنا العسكرية

وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي

تونس (أ ش أ)

كشف وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين، أن وزارته رفضت مقترحا تقدم به حلف شمال الأطلنطي يتمثل في إشراك خبراء أجانب بصفة دائمة في مركز مشترك بولاية قابس للتخطيط وقيادة العمليات وتحليل المعلومات وإعداد المخططات وقيادة العمليات المشتركة، بين جيوش البر والبحر والطيران في مجال أمن الحدود وتأمين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب مقابل منح تونس مساعدة للعسكرين ومنحة بـ3 ملايين يورو.

وأضاف الزبيدي -خلال جلسة استماع بلجنة الأمن الدفاع بالبرلمان التونسي- أن وزارة الدفاع التونسية اقترحت تمكين تونس من المنحة دون إشراك أي طرف من خارج المؤسسة العسكرية التونسية بهذا المركز أو تحديد مكان تركيزه في التراب التونسي، مشيرا إلى أن تونس مازالت في انتظار رد بخصوص المقترح.

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عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي حلف شمال الأطلنطي الإرهاب تونس

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