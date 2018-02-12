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مساعد الرئيس السوداني يشيد بتطور العلاقات مع ألمانيا

04:22 م الإثنين 12 فبراير 2018
مساعد الرئيس السوداني يشيد بتطور العلاقات مع ألمانيا

مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني

الخرطوم (أ ش أ)

أشاد مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني، اليوم الاثنين، بتطور العلاقات بين السودان وألمانيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الميرغني، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، مع سفير ألمانيا لدى السودان أولريش كلونكر.

وأوضح السفير الألماني - في تصريح صحفي - أن اللقاء تناول عددًا من القضايا، منها التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كاشفًا عن أن وفدًا من شركة (سيمنس) سيبدأ زيارة للسودان غدًا الثلاثاء، منوهًا بأنها تعتبر من كبرى الشركات الألمانية التي تعمل في مجال الكهرباء، وأنها تزور الخرطوم لأول مرة، مبينًا أن وفد الشركة سيلتقي مع عدد من المسئولين في السودان.

وأكد السفير الألماني أن زيارة وفد شركة (سيمنس) للخرطوم تأتي في إطار التوسع في الاستثمارات الألمانية بالسودان، مبينًا أن هذه الشركة ترغب في الاستثمار في المجالين السياحي والتجاري في شرق السودان ومنطقة البحر الأحمر.

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