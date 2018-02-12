التحالف العربي باليمن: ميليشيا الحوثي أطلقت 95 صاروخًا باتجاه السعودية

الرياض (د ب أ)

قال الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي استهدفت السعودية بـ95 صاروخا بالستيا منذ بداية الحرب.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "الميليشيات تحرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين"، متهما "الميليشيا" الحوثية باستهداف الممتلكات العامة في اليمن.

واستعرض المالكي، عبر شاشة في قاعة المؤتمر، صورا ومقاطع فيديو لعمليات ضد الحوثيين في الحدود.

وقال المتحدث إن "عملياتنا أوقعت قتلى وسط الميليشيات بينهم ستة قيادات حوثية كبيرة" ، مضيفا أن التحالف يعمل مع الأسرة الدولية لوقف تجنيد الميليشيات للأطفال.

وأشار إلى أن التحالف يسعى لزيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن ، مضيفا أن التحالف سيعمل مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة عمل أوكسفام في الداخل اليمني.

ولفت المالكي إلى أن التحالف تصدى لمحاولات متكررة من عناصر الميليشيات للتسلل عبر حدود السعودية.