بتقييم "8 من 10".. كيف أصبح ترامب ديكتاتورًا في نظر بيل ماهر؟

كتب - هشام عبد الخالق:

سخر الإعلامي بيل ماهر، من الرئيس دونالد ترامب، قائلًا إنه أصبح قريبًا للغاية من أن يصبح ديكتاتورًا، بعد طلبه الأخير بإجراء عرضًا عسكريًا للجيش.

وقال ماهر - حسبما نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية - في حلقة برنامجه الذي يُذاع على شبكة HBO: "جمّعنا العام الماضي قائمة بأشياء إذا فعلها شخص ما أصبح ديكتاتورًا خالصًا، والآن ترامب فعل 8 من 10 أشياء على هذه القائمة".

واستعرض بيل ماهر، في برنامجه، قائمة الأشياء التي يتشاركها ترامب مع الديكتاتوريين، وقال: "أنت نرجسي تحب أن تضع اسمك أو وجهك على المباني، تُعين أعضاء من العائلة في مناصب قوة في الدولة، تكره الصحافة والإعلام وتستخدم منصتك الإعلامية للترويج لسياساتك، وفي هذه الحالة هي شبكة فوكس".

ويضيف ماهر، "أنت تستخدم منصبك لتحقيق مصالح مالية شخصية، تتحالف مع ديكتاتوريين آخرين، تدعي أن الأقليات هم سبب المشاكل في الدولة، وتكذب بشكل كبير لدرجة أن الشعب أصبح غير مدرك للحقيقة الآن".

وتقول الصحيفة، إن ترامب أصبح مؤهلًا لجميع الصفات لكي تكون ديكتاتورًا، حسب كلام ماهر.

ويتابع ماهر، "آخر صفة، وهي الصفة غير المتواجدة في ترامب، الزي العسكري".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت في وقتٍ سابق الأسبوع الماضي، إن ترامب طلب من وزارة الدفاع تنظيم عرضًا عسكريًا.

وعلّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، على هذا العرض قائلة: "ترامب داعم كبير لأعضاء خدمة القوات المسلحة الذين يخاطرون بحيواتهم كل يوم لضمان أمن دولتنا، وطلب من وزارة الدفاع تنظيم احتفال حيث يمكن للأمريكيين أن يعبروا عن امتنانهم للقوات المسلحة".