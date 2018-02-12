وزير الخارجية الهولندي يعترف بالكذب بشأن لقاء مع بوتين

لاهاي (د ب أ)

اعترف وزير الخارجية الهولندي هالبه زيلسترا بالكذب، بشأن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان السياسي اليميني الليبرالي ادعى من قبل أنه كان في منزل العطلات الخاص ببوتين عام 2006 عندما قال الأخير ردا على سؤال حول تعريفه لـ"روسيا الكبرى": "إنها روسيا وبيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق".

وقال الوزير الهولندي الآن في تصريحات لصحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية الصادرة اليوم الاثنين إنه لم يسمع ذلك بنفسه.

ويعتبر هذا الكشف محرجا، لأن زيلسترا يخطط للسفر إلى روسيا لأول مرة كوزير للخارجية غدا الثلاثاء.

وذكر زيلسترا أنه كان يهدف من هذه الكذبة إلى حماية الفرد الذي أخبره بحديث بوتين، مشيرا في المقابل إلى أن تصريحات بوتين مهمة من الناحية الجيوسياسية لدرجة جعلته لا يرغب في التكتم عليها.

وتحدث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن "خطأ كبير" للوزير، مضيفا في المقابل أن مصداقيته لم تتضرر.

وأشار روته إلى أن الواقعة ليس لها أيضا عواقب على العلاقات مع روسيا، "لأن الروس يعلمون جيدا للغاية أن المضمون صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة على الحدود الغربية لروسيا ضمن مناطق نفوذ روسيا وفقا للفكر السياسي للقيادة الروسية تحت حكم بوتين.

يذكر أن روسيا حاولت - عبر ضم شبه جزيرة القرم ودعم انفصاليين مواليين لها في شرق أوكرانيا - الحيلولة دون تقارب كييف من الاتحاد الأوروبي.