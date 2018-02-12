رئيس صربيا يصل كرواتيا في محاولة لتهدئة التوترات

بلجراد (د ب أ)

وصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الاثنين إلى كرواتيا وسط توتر مزمن للعلاقات بين أكبر دولتين في منطقة البلقان الغربية .

وكان البلدان الشقيقان سابقا والخصمان حاليا جزءا من الاتحاد اليوغسلافي بداية من عام 1918 وحتى تفككه في سلسلة من الحروب بدأت عام 1991 .

وبعد انفصال كرواتيا عن يوغسلافيا ، حاربت سلطاتها حديثة الاستقلال المتمردين الصرب المدعومين من بلجراد حتى تغلبت عليهم عام 1995 .

ومن المقرر أن يجتمع فوتشيتش ونظيرته الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، ورئيس وزرائها أندريه بلينكوفيتش لبحث قضايا حساسة مثل قضية الأشخاص المفقودين منذ الحرب والتعاون القضائي والنزاعات الحدودية وسرقة الممتلكات أو تخريبها خلال الحرب.

وقال بلينكوفيتش قبل الزيارة إنه يرغب أيضا في إثارة قضية تعويضات الحرب ، والتي قال إنه تم الاتفاق بشأنها قبل نحو عشرة أعوام ولكن دون تنفيذ الاتفاقات على الإطلاق.

واصطدمت بلجراد وزغرب مؤخرا بسبب وجهات نظرهما حول إبادة الصرب خلال الحرب العالمية الثانية في كرواتيا ، وحول المهاجرين وعمليات الشحن.

وتندلع التوترات بشكل روتيني في أغسطس من كل عام ، في الذكرى السنوية للعملية العسكرية الكرواتية التي بدأت التمرد الصربي.

وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013 ، بينما بدأت صربيا مفاوضات الانضمام في العام نفسه.

وبينما تعد علاقات بلجراد مع كوسوفو ،إقليمها الانفصالي سابقا، عقبة كبيرة في المفاوضات ، يمكن لكرواتيا أيضا أن تعرقل المحادثات بسبب قضايا ثنائية مثل ترسيم الحدود بين البلدين.