اليوم.. محاكمة المئات من أعضاء حركة بوكو حرام في نيجيريا

كانو (د ب أ)

من المقرر أن تبدأ محكمة اتحادية عليا في نيجيريا اليوم الاثنين محاكمة المئات من الأعضاء المشتبه في انتمائهم لحركة بوكو حرام الإرهابية.

وتعد هذه الجلسة، التي سوف تجرى في بلدة كاينجي في ولاية نيجر، المرحلة الثانية من محاكمات واسعة غير مسبوقة لأكثر من 1600 متمرد مشتبه به.

وتأمل الحكومة النيجيرية في أن تنهى المحاكمات الواسعة النطاق الانتقادات الموجهه للجيش، الذي يحتجز عشرات الألاف من المشتبه في انتمائهم لحركة بوكو حرام في السجون ومراكز الاحتجاز، أحيانا لأسابيع أوأشهر أو حتى أعوام.

وخلال المرحلة الأولى من المحاكمة التي تمت في أكتوبر الماضي، تم إدانة 45 من مقاتلي بوكو حرام، وسجنهم لفترات تتراوح ما بين ثلاثة أعوام إلى 31 عاما.

كما أخلت المحكمة سبيل 468 شخصا، وصدرت الأوامر بحضورهم برامج إعادة تأهيل، في حين تم إبطال 34 قضية ووضع 28 مشتبها قيد الحبس الاحتياطي.

وتمثل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في جنوب شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات على تشاد والنيجر والكاميرون.

وقد لقى عشرات الألاف حتفهم منذ عام 2009 على يد بوكو حرام، كما فر 5ر2 مليون شخص من منازلهم.