صور| أغلى طلاق في بريطانيا.. بيع قصر أمير سعودي به مهبط طائرات و16 غرفة نوم

ثورة خلع الحجاب.. جميلات إيران من "التخفي" إلى التحدي (صور)

على طريقة إيفانكا بالسعودية.. رقيقة "بيونجيانج" على أقرب مسافة من

كتب - محمود علي:

عرضت كريستينا استرادا عارضة الأزياء البريطانية، قصرها ببريطانيا في مزاد لبيعه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

حصلت "استرادا علي القصر مساحته 34 فدانا، من طلاقها من الأمير السعودي "وليد الجفالي" والذي يتكون من 16 غرفة نوم، مع حمام سباحة وملعب تنس ومهبط طائرات.

وذكرت ديلي ميل أن الطلاق الذي وقع بينهما كان واحدا من أغلي حالات الطلاق في بريطانيا.

وانتقل القصر إلي مالك جديد، بعد أن كان مملوكا للملياردير السعودي الذي تقدر ثروته بـ8 مليارات دولار، بعد أن حصلت عليه زوجته، ضمن 75 مليون جنيه إسترليني.

توفي الجفالي عن عمر يناهز 61 عاما بعد أسبوعين فقط من عملية تسوية الطلاق، بسبب سرطان الرئة في يوليو 2016.

وباعت "استرادا" مع القصر قطعا فنية تقدر بـ4 ملايين جنيه إسترليني تشمل قطعا من بيكاسو وأندي وأرهول، وصحناً ستانلس ستيل من آنيش كابور بقيمة تصل إلى 400،000 جنيه إسترليني

واقترحت ثلاثة منازل "مناسبة"، بتكلفة 55 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليون جنيه إسترليني، لتحل محل منزل الزوجية السابق بالقرب من قلعة وندسور.

وشملت مطالبها الأخرى من المحكمة 40،000 جنيه إسترليني في السنة لمعطف الفراء و 100 ألف أخري للفساتين.

وقالت إن ميزانية السفر السنوية وصلت لـ2.1 مليون جنيه إسترليني، و600 ألف للطائرات الخاصة و250 ألف لحجز جناح ريتز الرئاسي في باريس لمدة أسبوع.

وقالت لقاضي الأسرة السيدة: "أنا كريستينا استرادا لقد عشت هذه الحياة.. هذا ما اعتدت عليه ".