البنتاجون: اجتماع التحالف الدولي سيناقش مصير المقاتلين الأجانب المنضمين لداعش

روما- أ ش أ:

قالت مسؤولة الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، كاثي ويلبارجر، إن محور النقاش بين وزراء الدفاع المشاركين في اجتماع روما، سيكون حول مصير مقاتلين أجانب انضموا لداعش كالجهاديين البريطانيين اللذين اعتقلتهما قوات سوريا الديموقراطية.

وأضافت - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الأحد-، أن واشنطن تعمل مع شركائها في التحالف الدولي بشأن المعتقلين من المقاتلين الأجانب، متوقعة عودتهم إلى بلادهم للتعامل معهم.

يذكر أن وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق يجتمعون غدا الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك؛ خاصة فيما يتعلق بمصير مقاتلي التنظيم المعتقلين في سوريا.