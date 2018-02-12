استطلاع: أغلبية الألمان يرون أن الاشتراكيين الديمقراطيين لا يصلحون للحكم

برلين - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن حوالي ثلثي الألمان يرون أن الاشتراكيين الديمقراطيين لا يصلحون للحكم فى البلاد، وذلك قبل أقل من أسبوعين على تصويت الحزب على اتفاق بتشكيل ائتلاف جديد مع المحافظين برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سيفي" لاستطلاعات الرأى لصالح الموقع الإخباري "تي أونلاين دوت دي إى " على نحو 5 آلاف شخص أن 1ر67 بالمئة منهم اتفقوا على وجهة النظر تلك.

في حين اعتبر 6ر25 بالمئة فقط أن الحزب الاشتراكي الديمقراطى مناسب للحكم على الرغم من أن هذا الرقم كان أكبر بكثير بين أنصار الحزب إذ بلغ 7ر68 بالمئة.

ومن بين أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحليفه البافاري حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي والمقرر أن يشكلا مع الحزب الاشتراكى ائتلافا حكوميا، كانت نسبة 6ر71 بالمئة ناقدة لقدرة الحزب الاشتراكي الديمقراطى على الحكم.

كما تم النظر بريبة إلى التسليم المزمع لزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطى من مارتن شولتز إلى أندريا ناليس، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إمنيد" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وقال 33 بالمئة فقط من المواطنين إن الحزب سيكون أكثر نجاحا تحت زعامة ناليس، في حين لا يتوقع ذلك 52 بالمئة.

وذكر الأمين العام للحزب الاشتراكى الديمقراطى لارس كلينجبايل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الأحد أن اللجنة التنفيذية للحزب ستبحث ما إذا كان يجب أن تتولى ناليس مؤقتا رئاسة الحزب على أن يسري ذلك فورا خلال اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء القادم.

وفي حال إعطاء اللجنة التنفيذية الضوء الأخضر لتغيير فوري للرئاسة، سيتعين انتخاب ناليس في مؤتمر خاص للحزب في غضون ثلاثة أشهر .