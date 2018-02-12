أهم التصريحات في 24 ساعة: ترامب معتوه

إعداد – هشام عبدالخالق:

وصف علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه " معتوه"، وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية نجحت في نصرة حلفائها في مكافحة الإرهاب و"حققت الانتصار على الإرهابيين" في سوريا والعراق والمنطقة، واعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أنه لولا "انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الشرعية لكانت تحققت الكثير من طموحات الثورة الشبابية".