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الرئيس عبد ربه منصور هادي يعين محمد منصور محافظًا للبنك المركزي اليمني

12:00 ص الإثنين 12 فبراير 2018
الرئيس عبد ربه منصور هادي يعين محمد منصور محافظًا للبنك المركزي اليمني

الرئيس عبد ربه منصور

صنعاء (أ ش أ)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتعيين محمد منصور زمام محافظا جديدا للبنك المركزي اليمني خلفاً لمنصر القعيطي.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية مساء الأحد، وأشارت إلى أن الرئيس اليمني كان قد أصدر قرارا في سبتمبر من عام 2016 بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن استنفدت ميليشيات الحوثي الانقلابية احتياطاته الخارجية والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

هذا المحتوى من

Asha
عبد ربه منصور محمد منصور زمام البنك المركزي اليمني ميليشيات الحوثي

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